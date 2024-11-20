T.C.İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.

İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1447 Esas



Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereği;

Aşağıda bilgileri bulunan; AMADA VE REFAİL'DEN OLMA, 01/07/1903 DOĞUMLU, 41707109054 T.C KİMLİK NUMARALI LUNA MİTRANİ'nin yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olup; müteveffanın mirasçılarının işbu ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK.'nın 594.maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.26/02/2024



MİRASÇI : LUNA MİTRANİ -41707109054-

ANA ADI: AMADA

BABA ADI: REFAİL

DOĞUM YERİ: İSTANBUL, 01/07/1903

EDİRNE İLİ, EDİRNE MERKEZ İLÇESİ, SABUNİ KÖYÜ, CİLT NO: 13, HANE NO:597