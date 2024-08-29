Örnek No:54*

T.C.

İSTANBUL ANADOLU

14. İCRA DAİRESİ

2024/7464 ESAS



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7464 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.402.000,00 1 Taşıt 34DCG914 Plakalı , 2020 Model , VOLKSWAGEN Marka , HUSUSİ Tipli , DPC360761 Motor No'lu , siyah renk WVWZZZ3CZLE122401 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi OTOMATİK , Kasa Tipi Sedan ,Önden çekiş Sol kapıda boya dökülmesi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 10:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 10:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 10:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:57

26/08/2024

(İİK m.114/4)