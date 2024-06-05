T.C.İSTANBUL ANADOLU 16. İCRA DAİRESİ
Giriş: 06.06.2024 - 00:00
Örnek No:54*
T.C.İSTANBUL ANADOLU
16. İCRA DAİRESİ
2024/146 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
İLAN METNİ
Müdürlüğümüzün yukarıda yazılı dosyasından borçlu bulunan NİL ÖZVER, 22.......96TC Nolu, dosyada tanzim edilen 34ED2919 plakalı aracın satış ilanı tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediğinden, İlanen tebliğ olunur.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|120.625,00
|1
|Taşıt
|34ED2919 Plakalı , 2006 Model , TATA Marka , MARİNA COMFORT Tipli , MAT6061596PL04899 Şasi No'lu , Y ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 11:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 11:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 11:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 11:12
(İİK m.114/4)