T.C.

İSTANBUL ANADOLU

5. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2020/365 Ceza Dava Dosyası

İ L Â N



T.C.

İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ

İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN



Dosya No :2020/365 Esas, 2021/169 Karar



MÜŞTEKİ :PASSLİFT ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,

VEKİL :Av. SEZGİN KELEŞ,

SANIK :ELZA TERAZAROVA, Kimlik Numarası 010*****764, 07/09/1953 Tiflis Doğumlu,



Mahkememizin 2020/365 esas, 2021/169 Karar sayılı, 10/06/2021 tarihli ilam ile hakkında "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme" suçundan Sanık Elza TERAZAROVA'in Ziraat Bankası A.Ş. İnönü Bulvarı/Mersin Şubesi hesabından keşide edilen 0005568 çeknolu, 30/06/2020 keşide tarihli, 74.400,00 TL miktarlı çek bakımından; takdiren 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, Sanık hakkında hükmedilen 5 gün adli para cezasının, 5237 Sayılı TCK'nun 52/2 maddesi hükmü uyarınca tam gün sayısının bir gün karşılığı olarak takdiren 100,00 TL'den toplam 500,00 TL adli para cezasına çevrilmesine, verilecek ceza karşılıksız kalan çek bedelinden az olamayacağından, sonuç olarak 72.175,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ELZA TERAZAROVA'ya (Kimlik Numarası 010*****764, 07/09/1953 Tiflis Doğumlu, Pasaport Tipi:P Ülke Kodu: Geo Pasaport No:18AF**449) gerekçeli kararın ve İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet BaşSavcılığı tarafından kararın eksik cezalar belirlenmiş olması nedeniyle usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğuna dair istinaf talebinin tebliğ edilememesi sebebiyle,



1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince gerekçeli karar hüküm özetinin ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kanun Yolları Bürosu'nun istinaf başvuru dilekçesinin Türkiye Geneli50.000 Üstü gazetelerin birinde İLANEN TEBLİĞİNE,



2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Sanık Elza Terazarova tarafının karara karşı istinaf hakkı bulunup gerekçeli karar hüküm özetinin ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kanun Yolları Bürosunun İstinaf talebinin tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu İLAN OLUNUR.03/09/2024