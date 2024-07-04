Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/14 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/14 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, Doğu Mahalle, 11227 Ada, 12 Parsel, Zemin Kat No:2 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın 1/48 hisesi satılacaktır.

Tapu Kaydı : 08.01.2024 tarih 12:08 saatinde T.K.G.M sisteminden UYAP aracılığı ile temin edilen tapu kaydında; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, 11227 ada, 12 parsel sayılı, 322,63m² arsa miktarlı, ''Arsa'' vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binada; Zemin kat, 2 no’lu, ''Dükkan'' nitelikli ve 28 / 832arsa paylı bağımsız bölümünün, 1/48hissesi S***** M***** : Hakkı Oğluadına 26/12/2022tarih ve 67521 yevmiye ile İntikal işleminden tescil edilmiştir.

Bağımsız Bölüm Özellikleri ( Zemin Kat, 2 numaralı bağımsız bölüm Dükkan):

• Taşınmaz Dükkan nitelikli olup ve Zemin katta yer almaktadır.

• Söz konusu dükkan batıcephelidir.

• Projesine ve yerinde yapılan ölçümleregöre yasal net kullanım alanı 28,00 m2 (Brüt 32,00 m2) olarak tespit edilmiştir.

• Projesinde zemin katta tek bölümden oluşmaktadır.

• Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel, pencereleri alüminyum doğramadır.

Taşınmazın Açık Posta Adresi: Doğu Mahallesi, 23 Nisan Caddesi,No: 25A,(UAVT:3659804227)Pendik/ İSTANBUL olarak tespit edilmiştir.

Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 322,63 m2

Arsa Payı : 28/832

İmar Durumu: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, 11227 ada, 12 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili, "Söz konusu taşınmaz, 22.12.2020 t.t’li 1/1000 ölçekli Merkezi Uygulama İmar Planı’nda, “Ticaret Alanı nda kalmaktadır.

Kıymeti : 134.375,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 13:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, Doğu Mahalle, 11263 Ada, 1 Parsel, 305,89 m2 yüz ölçümlü bahçeli kargir apartman taşınmazın 13/7392 hissesi satılacaktır.

Tapu Kaydı : 08.01.2024 tarih 12:09 saatinde T.K.G.M sisteminden UYAP aracılığı ile temin edilen tapu kaydında; İstanbul İli, Pendik İlçesi,Doğu Mahallesi, 11263 ada, 1 parsel sayılı, 305,89m² arsa miktarlı, ''Bahçeli Kargir Apartman'' vasıflı ana taşınmaz 13 / 7392hissesi S**** M*****: Hakkı Oğlu adına 29/03/2023 tarih ve17046 yevmiye ile Kat Mülkiyetinin Terkini adına tescil edilmiştir.

Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde yeni yapı inşa edilme aşamasında olduğu görülmüştür.Vaziyet planı, mimari bulunmamakta olup, bina girişinin uygunluğu tespit edilememiştir. Dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde inşaat halinde yeni yapı olduğu görülmüştür.Borçlu adına bağımsız bölüm tespiti yapılamamıştır.

Taşınmazın Açık Posta Adresi: Doğu Mahallesi, Altındal Sokak, No: 4, (UAVT: 4A- 5099604794 / 4B- 5429473928 4C- 5415303311 / 1-5409127056 / 2- 5485813041 / 3-5444208655 /4- 5365344554 /5- 5499690450/6-5494517989/7-5383980678/8-5099604794)Pendik/İSTANBUL olarak tespit edilmiştir.

Yüzölçümü : 305,89 m2

Arsa Payı : ----

İmar Durumu: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, 11263 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili, (22.12.2020 T.T.) Merkez Uygulama İmar Planı'nda Ticaret + Konut alanında Ayrık Nizam, Taks: 0,40, Kaks.1,50 Hmaks: 8 Kat (24,50 m) yapılaşma şartları bulunmaktadır.

Kıymeti : 52.960,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/09/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 10:10

06/05/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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