Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ:2024/398 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/398 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Beyceğiz Mahallesi, 1348 ada 56 parselde kayıtlı, 10/160 arsa pay/payda, 246,00 m2 yüzölçümlü, zemin kat (4) bağımsız bölüm nolu "daire" nitelikli taşınmazın tamamıdır. Adres: Atikali Mahallesi, Cemali Sokağı No: 1 Gerzeli Apartmanı K: Zemin D: 3 (Tapuda 4 Nolu B.B) Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 2.300.000,00 TL KDV Oranı : %1



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 13:51

20/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.