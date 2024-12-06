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        T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 07.12.2024 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

        2024/229 TLMT.
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/229 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.


        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        Özellikleri : İstanbul İli, Şişli ilçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 2073 Ada, 116 Parsel, Darülaceze Caddesi üzerinde 31-33 dış kapı numaralı Bilaş İş Merkezi, 58/5000 arsa paylı, 2480,00 m2 yüzölçümlü, 6.kat , 62 Nolu bağımsız bölüm numaralı Mesken nitelikli taşınmazın tamamıdır. Adres: Kaptanpaşa Mahallesi, Darülaceze Caddesi No: 31-33 , Bilaş İş Merkezi, 6.Kat , D: 62 Şişli / İSTANBUL
        Kıymeti : 5.700.000,00 TL KDV Oranı : %20


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 14:31
        --------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 14:31
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 14:31
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        Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 14:31

        04/12/2024

        (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02135793