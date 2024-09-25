T.C.

İSTANBUL

2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

ESAS NO : 2016/597

KARAR NO : 2023/628



DAVALI: AHMET BEYAZ (TC.10256502944)



Davacı Müflis Tasfiye Halinde Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından davalılar Abdurrahman KÖSE ile Ahmet BEYAZ aleyhine mahkememizde açılan alacak davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasında verilen 18/07/2023 tarihli gerekçeli karara karşı davacı vekili 12/12/2023 tarihinde istinaf başvuru dilekçesi sunmuş olup, istinaf başvuru dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunmak üzere tarafınıza ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre verildiği ilanen tebliğ olunur. 12/09/2024