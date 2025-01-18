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        T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 19.01.2025 - 00:00

        Örnek No:54*

        T.C.
        İSTANBUL
        BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

        2024/8930 TLMT.
        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8930 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        1.450.000,00 1 Taşıt 34CTP679 Plakalı , 2020 Model , PEUGEOT Marka , 10Q4DX0018687 Motor No'lu , VF3MCYHZXLS092120 Şasi Nolu

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 13:48
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        Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 13:48
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 13:48
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        Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 13:48

        16/01/2025

        (İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02158598