Örnek No:54*

T.C.

İSTANBUL

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2024/8930 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8930 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.450.000,00 1 Taşıt 34CTP679 Plakalı , 2020 Model , PEUGEOT Marka , 10Q4DX0018687 Motor No'lu , VF3MCYHZXLS092120 Şasi Nolu

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 13:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 13:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 13:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 13:48

16/01/2025

(İİK m.114/4)