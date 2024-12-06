Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/612 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/612 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mah, 7654 Ada, 22 Parsel, 4/64 Arsa Payı/Payda, 228,22 m² Ana Taş, Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa,2.Kat 7 Nolu Bağ Bölüm Nit. Konut Olan Taş Tamamı.

Adresi : Seyrantepe Mah. Çekimser Sok. No:15 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 4.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 14:50

03/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.