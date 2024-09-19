Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C.İZMİR 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.09.2024 - 00:00
        İLAN

        T.C.
        İZMİR
        17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Esas No :2024/149

        Dahili davalı :Talha ÖZ(25988066374)


        Davacı Akbank Türk Anonim Şirketi tarafından İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 4527 Ada, 1 parselde yer alan C blok, 2. Kat, 5 nolu mesken nitelikli taşınmaza ilişkin ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce dahili davalardan Talha Öz'e tebliğ işlemlerinin yerine getirilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Bu nedenle adı geçen dahili davalıya 12/02/2025 günü saat: 10:40'da İzmir 17. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi, belirtilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığı veya kendisini vekille temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunarak dosya kapsamına göre karar verileceği hususu, dava dilekçesi, duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ve ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağı tebligat yasasının 28/31 maddeleri uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02091853