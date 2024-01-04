T.C. İZMİR 3. İNFAZ HAKİMLİĞİ

T.C.

İZMİR

3. İNFAZ HÂKİMLİĞİ



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Sayı : 2023/20458-İnfaz Hâkimliği Dosyası 29/12/2023



Açık ceza infaz kurumuna iade talebi konulu kararı Andreı ve Lyuba oğlu, 11/06/2001 Ukrayna doğumlu, 99900818228 T.C numaralı Hükümlü YURII PIANYKH hakkında Hakimliğimizin 2023/20458 Esas, 2023/20585 karar sayılı gerekçeli karar ile:

" 1- Hükümlü Yurıı Pıanykh hakkında hakimliğimizin 08/11/2023 tarih ve 2023/165441 esas, 2023/15508 karar sayılı ek kararıyla verilen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazına dair kararın aynen sürdürülmesine dair kararın KALDIRILMASINA,

2-Hükümlünün 7456 sayılı kanun ile 5275 sayılı kanuna eklenen geçici 10/1 maddesinde belirtilen süreler içinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmemesi nedeniyle kalan cezasının infazı için AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE" karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararın sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, 7 gün içerisinde İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının talep edenden alınacağı ilanen tebliğ olunur.