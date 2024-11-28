T.C. İZMİR KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANI

DOSYA NO: 2023/544 Esas



Davacı , HAYRETTİN ZÜNBÜL ile Davalı , İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KEMALPAŞA MAL MÜDÜRLÜĞÜ, KEMALPAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu; İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Kamberler Mahallesi, 106 ada 107 parsel, 106 ada 76 parsel sayılı ve davac Hayrettin Zünbül'e ait Kamberler Mahallesi 106 ada 108 parsel ile 106 ada 75 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan takriben 400 metrekare olan dava konusu alanın davacı Hayrettin ZÜNBÜL tarafından 50 yılı aşkındır malik sıfatıyla nizasız ve fasılasız tarım arazisi olarak kullanıldığı iddiası ile taşınmazın, davacı Hayrettin ZÜNBÜL adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/5 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.