Örnek No:55*

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/177 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/177 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçesi, Eğridere Mahallesi, 8281 ada, 1 parsel, 134 Blok, 1.Kat, 6 Numaralı Bağımsız Bölümdeki Taşınmaz

Adresi : Evka 4 Mahallesi 1027 Sokak No.3, 134. Blok D.No 6Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 26.508,00 m2(brüt kullanma alanı 103 m2, net kullanım alanı 88 m2)

Arsa Payı : 1/334

İmar Durumu :Bornova Belediyesi arşiv kayıtlarında bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konu taşınmaz; E:1.20, Hmax. 30,80 yapılaşma koşullu Konut alanında kaldığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

*İzmir 2. Aile Mahkemesinin 2019/800 Esas sayı dosyası ile "Davalı Ali Ilkın adına tapuya kayıtlı taşınmazla ilgili tasarrufların ancak davacı eşi Zeynep Ilkın'ın rızasyıla yapılabileceğine" dair beyan vardır.

*İzmir 15. Aile Mahkemesinin 23.11.2016 tarih 2016/864esas sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama: Boşanmadan sonra açılan katkı payı alacağı davası)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 14:00

12/06/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.