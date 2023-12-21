T.C.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



Feneryolu sabit pazarında bulunan (10-11)-(22-23)-(24-25)-(26-27)-(28-29) nolu dükkanlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulüyle 3 yıllığına 18.01.2024 Perşembe günü ihale yoluyla kiraya verilecektir.

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 18.01.2024 tarihinden bir gün öncesi 17.01.2024 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümenine vermek zorundadır.



İŞİN TÜRÜ AYLIK MUH.BED GEÇİCİ ŞARTNAME SAAT İŞ KOLU

TEMİNAT BEDELİ

10-11 nolu dükkan 9.680,00TL/Ay+KDV 10.454,40TL 2.000,00TL 14.00 Zeytin-Zeytinyağı- Turşu

22-23 nolu dükkan 8.800,00TL/Ay+KDV 9.504,00TL 2.000,00.TL 14.05 Kasap

24-25 nolu dükkan 8.800,00TL/Ay+KDV 9.504,00TL 2.000,00.TL 14.10 Şarküteri

26-27 nolu dükkan 8.800,00TL/Ay+KDV 9.504,00TL 2.000,00.TL 14.15 Kuruyemiş-Baharat

28-29 nolu dükkan 8.800,00TL/Ay+KDV 9.504,00TL 2.000,00.TL 14.20 Manav

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:

a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,

b) Nüfus sureti (onaylı),

c)Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

1-Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)

2-Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

h) İhale katılımcılarının ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (10-11 nolu dükkan zeytin-zeytinyağı-turşu ,22-23 nolu dükkan Kasap, 24-25 nolu dükkan şarküteri, 26-27 nolu dükkan kuruyemiş-bakarat, 28-29 nolu dükkan Manav ) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumlarından alınmış onaylı ruhsat örneği.

ı) İhaleye katılacakların Belediyeye ihale tarihinde vadesi gelmiş borcu olmadığına dair belge,

j) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

