T.C.

KAHRAMANMARAŞ

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2023/39 Tereke

Konu : basın ilan kurumuna yazılan yazı

03/10/2024

İLAN

Davacılar , EMİNE GÖKKAYA, MELİKE GÖKKAYA ile arasında mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle; BEKİR VE RABİA oğlu 11/12/1951 doğumlu 39220442130 T.C. Kimlik numaralı MUSTAFA KİRAZ'dan alacağı ve borcu bulunan şahısların TMK m.621 gereği bir aylık zaman zarfı içerisinde mahkememizin 2023/39 Tereke sayılı dosyasına bildirimde bulunması gerektiği, aksi takdirde alacaklar ve borçlar dikkate alınmaksızın terekenin tasfiyesi işlemine başlanacağı yasa gereği ilan olunur.