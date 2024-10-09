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        T.C.KAHRAMANMARAŞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.10.2024 - 00:00
        T.C.
        KAHRAMANMARAŞ
        1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2023/39 Tereke
        Konu : basın ilan kurumuna yazılan yazı
        03/10/2024
        İLAN

        Davacılar , EMİNE GÖKKAYA, MELİKE GÖKKAYA ile arasında mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle; BEKİR VE RABİA oğlu 11/12/1951 doğumlu 39220442130 T.C. Kimlik numaralı MUSTAFA KİRAZ'dan alacağı ve borcu bulunan şahısların TMK m.621 gereği bir aylık zaman zarfı içerisinde mahkememizin 2023/39 Tereke sayılı dosyasına bildirimde bulunması gerektiği, aksi takdirde alacaklar ve borçlar dikkate alınmaksızın terekenin tasfiyesi işlemine başlanacağı yasa gereği ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02101400