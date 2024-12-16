T.C.

KAHRAMANMARAŞ

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2022/692 Esas

10/12/2024



İLAN

Davacı , RIZVAN BEKTUR ile Davalı , ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Fen Bilirkişisi Semra Özdemir'in 23/07/2024 tarihli bilir kişi ek raporunda davaya konu;Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Sarıkaya Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan ve bilirkişi ek raporuna eklikrokideA1,A2, A3, A4 ve A5 numaralı alanların koordinat değerleri ile gösterilen taşınmaz hakkında Davacı Ahmet ve Dönüş oğlu 28/01/1958 doğumlu, 14834255574 TC nolu Rızvan Bektur'un zilyetliğin uzun süredir nizasız ve fasılasız kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazların adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/692 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.