T.C.

KAHRAMANMARAŞ

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2023/69 Esas

14/06/2024



İLAN



Davacı SÜLEYMAN HARMANKAYA ile Davalı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Fen Bilirkişisi Hakan ATAKAN'ın 22/03/2024 tarihli bilirkişi raporunda davaya konu;

Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Pınarbaşı Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan ve dava dilekçesine ek-1 krokide A harfi ve kırmızı renkli kalem ile gösterildiği, yüz ölçümünün A=2076,99 m² alan zeminde bahçe ve iki katlı betonarme ev olarak kullanılan doğusu orman, batısı orman, güneyi kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen tapusuz taşınmaz ve kuzeyi orman ile çevrili taşınmaz hakkında Davacı Kamber ve Ayşe oğlu 10/02/1962 doğumlu, 15977216514 TCnolu Süleyman HARMANKAYA'nın zilyetliğin uzun süredir nizasız ve fasılasız kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazların adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2023/69 Esassayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.