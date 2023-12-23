T.C.

Kalecik Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Esas no: 2022/263

Ankara İli Kalecik İlçesi Halitcevriaslangil Mahallesi 325 Ada 3 parsel sayılı taşınmaz hakkında davacı EMRULLAH YALÇIN tarafından Maliye Hazinesi, Kalecik Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali tescil davası açıldığı, Son ilândan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkimin tescile karar vereceği hususu ilan olunur.