T.C. KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/862 Esas
Davacılar Ayla Dur, Bedriye Yaltıraklı, Huriye Çiçek, Hülya Can,kadriye Bahçıvan, Leyla Çetin,mahir Taşkın, Nuriye Dursun, Nuriye Taşkın, Ruhiye Emre, Selçuk Taşkın, Selma Tuna tarafından davalılar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kandıra Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesine karşı açılan davada, Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Kefken Mahallesi 203 ada 21-22-24-29-40-8 parsel sayılı taşınmazların ortasında kalan ve tescil harici bırakılan alan hakkında Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 Maddesi gereğince yapılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur.