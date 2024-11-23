Örnek No:55*

T.C.

KARABÜK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/45 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük ili Merkez ilçesi Zobran Köyü 245 Ada 3 Parselde kain, 1.502,94 m2 yüzölçüme sahip, ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın umum arasında yapılacak açık artırma usulüyle satış ile giderilmesine karar verilmiştir.

Adresi : Karabük İli Merkez İlçesi Zobran Köyü

Yüzölçümü : 1.502,94 m2

İmar Durumu: Parsel imar planına göre Emsal: 0.60, Yençok: 7.50 m olan Ticaret alanında kalmakta olup, parselin bulunduğu bölgede Karabük Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 8 nolu oturumunun 4/85 sayılı kararı ile revizyon imar planı yapılması kararı alındığı ve revizyon çalışmalarının devam ettiği, parselin bulunduğu adada yer alan diğer parsellerle birlikte mülkiyet birliği sağlanması koşuluyla inşaat ruhsatı verilebileceğinden, 245 Ada 1-2-3 nolu parsellerde mülkiyet birliği sağlanacak şekilde satış yapılmasında bir engel bulunmadığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.757.350,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 13:55

21/11/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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