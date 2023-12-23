T.C.

KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANI

DOSYA NO: 2022/334 Esas

Davacı , Mehmet Özkul ile Davalılar Maliye Hazinesi, Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu; İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Damlacık mahallesi, Doğusu Ali Akmansoy, Batısı Orman, Kuzeyi Orman, Güneyi Kadir Güreş adlı kişilerin yerleri bulunan taşınmazın 50-60 yılı aşkın zamandan beri Mehmet Akmansoy'a ait iken onun vefatı ile çocuklarına miras kalan, mirasçıların kendi aralarında yaptıkları taksim sözleşmesine göre mirasçılardan Döne Akmansoy adlı kişiye kalan, Döne Akmansoy'un bilahare eşi Süleyman Akmansoy'a bağışlanan, Süleyman Akmansoy tarafından Kadir Yiğit ve Yüksel Durmuş'a Köy Muhtar Senedi ile satılan daha sonra bu yerin satış senedi ile davacı Mehmet Özkul'a satılan taşınmazı zilyetliğinde bulundurulduğu iddiası ile taşınmazın davacı Mehmet Özkul adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/5 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.12/12/2023