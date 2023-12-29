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        T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

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        Giriş: 29.12.2023 - 00:00

        İLAN T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/235 Esas
        DAVALI :OKAN AYDOĞAN53203100992
        Davacı MİRAY AYDOĞAN ile Davalı OKAN AYDOĞAN arasında mahkememizde görülmekte olan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Çekişmeli Boşanma davası nedeniyle;
        Mahkememizce ön inceleme duruşma gün ve saati belirtilen adresinize tebliğ çıkarılmış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Mahkememizin ön inceleme duruşmasının 29/02/2024 günü saat 09.05'te başlamasına karar verilmiş olup; Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ve HMK 186. Madde gereğince, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda hüküm verileceği, bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ihtar olunur hususu ilanen tebliğ olunur.25/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01958354
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