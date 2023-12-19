Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Kapanarya Mevkii 650 Ada 17 Parselde kayıtlı Arsa nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

Adresi :Söğütlüçeşme Mah. 4. Kartal Sok Bina No: 67Küçükçekmece / İSTANBUL

İmar Durumu : Bitişik nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.182.060,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 14:02

19/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.