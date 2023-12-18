Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

2023/222436 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/222436 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önem li vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili Avcılar ilçesi Avcılar Mah. Cihangir Mevkii 18833 Parsel sayılı, 523,00 m2 miktarlı, 12/178 arsa paylı 2.kat (13) bağımsız bölüm mesken; İstanbul, Avcılar İlçesi, Cihangir (Tapuda: Avcılar) Mahallesi, Ormanlı Caddesinde, 59 dış kapı nu marasındadır. 13 bağımsız bölüm numaralı daire plan itibariyle antre, salon, mutfak, üç yatak odası, banyo, WC ve balkon mahallerinden ibaret, dış ölçüleri itibariyle 108 m2 alana sahiptir.

İmar Durumu: Cihangir Mahallesi 18833 parsel 1986 yılından ruhsatlı olup, 28.08.2008 onanlı 1/1000 Ölçekli 5.Bölge Uygulama İmar Planında ön bahçe 2 m., arka bahçe h/2 , yan bahçe 3 m., İkiz nizam 3 kat yapılaşma koşulunda Konut Alanı ve kısmen 8m. ve 12 m.lik Yolda kalmaktadır.

Kıymeti : 1.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Haciz, 99 yıllığı 1 TL bedelle TEK lehine kira şerhi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2024 - 11:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 11:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 11:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 11:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili Avcılar ilçesi Avcılar Mah. 16134 parsel, 543,25 m2 miktarlı, 20/300 arsa paylı 1.kat (9) nolu meskeninm; Avcılar İlçesi, Denizköşkler (Tapuda: Avcılar) Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Çukur Sokakta, Çukur Sokaktan 2 dış kapı numarası alan, Ersoy Apartmanında 1.kat (9) bağımsız bölümdür. Daire plan itibariyle antre, salon, mutfak, hol, üç yatak odası, banyo, WC ve balkon mahallerinden ibaret, 144 m2 alana sahiptir.

İmar Durumu: Avcılar İlçesi Denizköşkler Mahallesi 16134 parsel 1987 yılından ruhsatlı olup, 28.08.2008 onanlı 1/1000 Ölçekli 5.Bölge Uygulama İmar Planında ön bahçe 4 m., arka bahçe 4 m., yan bahçe 3 m., İkiz nizam 4 kat yapılaşma koşulunda Konut Alanı ve kısmen 15 m.lik Yolda kalmaktadır.

Kıymeti : 1.850.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Haciz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2024 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:55

18/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.