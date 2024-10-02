Örnek No:55*

T.C.

LAPSEKİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/20 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Mahkeme kararı gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mal satışa çıkarılmış olup malın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. İmar durumu Satış İlanı ve Satış Şartnamesinde belirtilmiştir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Lapseki İlçe, ÇARDAK Beldesi, AŞAĞI OVA Mevkii, 498 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmaz 214,12 m²lik yüzölçümüne sahip, tapuda "Arsa" vasfında kayıtlıdır. Üzerinde 1 adet betonarme tarzda 25-27 yıllık Asansörsüz 3/A yapı sınıfında 3 katlı müstakil konut vardır. Kat irtifakı/Kat mülkiyeti tahsis edilmemiştir. Bina Zemin+2 katlı olup mesken olarak kulanılmaktadır. Binanın toplam kullanım alanı 240m2 dir. Toplam 3 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Zemin kat ve 1. Kat 3 oda,1 mutfak,1tuvalet ve 1 adet banyodan oluşmaktadır. İç mekan kapıları eski tip ahşap kapı olup ıslak zeminler seramik kaplı diğer mekanlar laminant parke döşelidir. Isınma sistemi katı yakıt sobalıdır. Yapının bakıma ihtiyacı vardır.3.katta bulunan dairenin çatısı normal çatıya göre daha basık vaziyette olup ön cephesinde terası ve deniz manzarası mevcuttur. Ayrıca Parsel içerisinde Kiraz, zeytin, narenciye, asma, nar, incir ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz konum olarak Çardak Beldesinin Sahil tarafında kalmakta olup etrafında yapılar bulunmaktadır. Taşınmaz Çanakkale-Bursa çevre yoluna 70 metre mesafede, sahil bandına 120 metre mesafede bulunmaktadır. Not: Satış Memurluğumuz dosyasında 26/09/2023 Tarihli kıymet takdiri raporu ile taşınmaz için 2.809.414,00 TL değer biçilmiş, kıymet takdirine itiraz davası sonunda taşınmaz için 3.339.478,60 TL toplam değer biçilmesi üzerine taşınmaz değeri3.339.478,60 TL olarak güncellenmiştir.

Adresi : Çardak Beldesi 498 Ada 3 Parsel Lapseki / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 214,12 m2

İmar Durumu :1/100.000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planında konut alanında kalmaktadır. Çardak Belediyesinin 14.08.2023 tarihli yazısına göre; Parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Çanakkale idare mahkemesinin 07.01.2021 tarih ve 2019/1773 esas nolu 2021/25 karar nolu kararı ile iptal edilmiş olup bu nedenle imar durumu verilememektedir denmektedir.

Kıymeti : 3.339.478,60 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında "06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılmaz sınırlı ve ayni hak tesis edilemez" beyanı, "krokisinde a harfi ile gösterilen yapı mevcuttur" beyanı ile "2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi gereği belirtilen alan içerisinde kalmaktadır" beyanları bulunmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2024 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2024 - 10:03

30/09/2024

(İİK m.114 ve m.126) (*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.