T.C. MANAVGAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

MANAVGAT

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/51 Esas



İLAN



Dava konusu Antalya ili, Manavgat İlçesi, Cevizler mahallesi Cezler Boğazı mevkiinde bulunan dava konusu 103 ada 14, 15 ve 16 numaralı parsel sayılı taşınmazlara ilişkin olarak; TMK'nun 713/2 maddesi gereğince davacı ADEM YERLİ adına tapuya tescili talep edildiğinden; belirtilen bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise duruşmanın atılı bulunduğu 11/07/2024günü saat 11:20'de mahkememizde hazır bulunmaları veya yazılı olarak müracaat etmeleri İLAN OLUNUR.27/03/2024