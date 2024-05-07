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        T.C. MANAVGAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.05.2024 - 00:00
        T.C.
        MANAVGAT
        4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/51 Esas


        İLAN


        Dava konusu Antalya ili, Manavgat İlçesi, Cevizler mahallesi Cezler Boğazı mevkiinde bulunan dava konusu 103 ada 14, 15 ve 16 numaralı parsel sayılı taşınmazlara ilişkin olarak; TMK'nun 713/2 maddesi gereğince davacı ADEM YERLİ adına tapuya tescili talep edildiğinden; belirtilen bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise duruşmanın atılı bulunduğu 11/07/2024günü saat 11:20'de mahkememizde hazır bulunmaları veya yazılı olarak müracaat etmeleri İLAN OLUNUR.27/03/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02028753