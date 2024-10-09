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        T.C.MERSİN 3. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.10.2024 - 00:00

        T.C.

        MERSİN

        3. AİLE MAHKEMESİ

        Sayı : 2020/762 Esas 08/10/2024

        İLAN
        MERSİN 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

        Esas No : 2020/762
        Davacı : K.H
        Davalı : NÜRŞAH ÜÇAN-37084492490 TC kimlik no


        Mahkememizde görülmekte olan Evlenmenin Butlanı davasının yapılan yargılaması sırasında mirasçı Nürşah Üçan'ın adresinin meçhul olması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden; Mehmet ve Fatma kızı, 07/12/1980 doğumlu, 46849167252 TC kimlik nolu mirasçı Nürşah Üçan 21.04.2025 saat 09:05'te yapılacak olan ön inceleme duruşmasına gelmeniz ya da kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, yokluğunuzda karar verilebileceği hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02101788