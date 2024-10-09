T.C. MERSİN 3. AİLE MAHKEMESİ Sayı : 2020/762 Esas 08/10/2024

İLAN

MERSİN 3. AİLE MAHKEMESİNDEN



Esas No : 2020/762

Davacı : K.H

Davalı : NÜRŞAH ÜÇAN-37084492490 TC kimlik no



Mahkememizde görülmekte olan Evlenmenin Butlanı davasının yapılan yargılaması sırasında mirasçı Nürşah Üçan'ın adresinin meçhul olması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden; Mehmet ve Fatma kızı, 07/12/1980 doğumlu, 46849167252 TC kimlik nolu mirasçı Nürşah Üçan 21.04.2025 saat 09:05'te yapılacak olan ön inceleme duruşmasına gelmeniz ya da kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, yokluğunuzda karar verilebileceği hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.