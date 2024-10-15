T.C.

MERSİN

8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas :2023/453 Esas

20/12/2023



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi

MEVKİİ : Evcilimah.

PAFTA NO :

ADA NO : 157

PARSEL NO : 39

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : 605,95 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı , NURULLAH SÜLEYMAN BİLİM

İDARENİN ADI : DSİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Toroslar İlçesi EvciliMahallesi157ada,39 parsel sayılı taşınmazın 605,95m2' lik Kısmının Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2023/453 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.20/12/2023