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        T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.10.2024 - 00:00
        T.C.
        MERSİN
        8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Esas :2023/453 Esas

        20/12/2023


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi
        MEVKİİ : Evcilimah.
        PAFTA NO :
        ADA NO : 157
        PARSEL NO : 39
        VASFI : -
        YÜZÖLÇÜMÜ : 605,95 m2
        MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı , NURULLAH SÜLEYMAN BİLİM
        İDARENİN ADI : DSİ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Toroslar İlçesi EvciliMahallesi157ada,39 parsel sayılı taşınmazın 605,95m2' lik Kısmının Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2023/453 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.20/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02102954