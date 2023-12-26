T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2022/485
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi,
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 109
PARSEL NO : 89
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 594,64 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : BAHADIR ÖZKAN, DENİZ YILDIZ, FATMA ÖZKAN, HÜSEYİN SARIGÜL, KADRİYE YEŞİL YAPRAK, MELİSA PAK, NAZMİ HIDIROĞLU, OĞUZHAN HIDIROĞLU, ÖZLEM KIZILKAYA, SAHİRE ÖZKAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi, 109 ada, 89 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.23/11/2023
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/11/2023