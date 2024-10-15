T.C.MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas :2023/441 Esas
07/02/2024
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi
MEVKİİ : Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili
PAFTA NO :
ADA NO : 115
PARSEL NO : 33
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ :109,55
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı , SİNAN EVGİN
İDARENİN ADI : DSİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Toroslar İlçesi, Evcili mah. 115 ada, 33 parsel sayılı taşınmazın 109,55 m2' lik Kısmının Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/441 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.