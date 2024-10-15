T.C.

MERSİN

8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas :2023/441 Esas

07/02/2024



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi

MEVKİİ : Mersin ili Toroslar İlçesi Evcili

PAFTA NO :

ADA NO : 115

PARSEL NO : 33

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ :109,55

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalı , SİNAN EVGİN

İDARENİN ADI : DSİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Toroslar İlçesi, Evcili mah. 115 ada, 33 parsel sayılı taşınmazın 109,55 m2' lik Kısmının Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/441 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.