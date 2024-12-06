T.C.SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/124 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/124 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi,İlçesi, Gülük Mah, erenler bayırı mevkii,639 Ada, 4Parsel , 415,00 M2Li tapuda kayden arsa, ancak yerin üzerinde her katında 2 dairesi olan,3 katlı toplam6 daireli yığma tuğlalı apartman olan taşınmaz. Adapazarı belediyesinde İmar Planında3194 Sayılı İmar Kanunun 15. Ve 16.Mad. Yol Tekin işlemi yapılmıştır.
Yüzölçümü : 415,00 m2 li.Kıymeti : 8.578.100,00 TL KDV Oranı : %20
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 11:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 11:29
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 11:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 11:29
05/12/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.