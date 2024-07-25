T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/79 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/79 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz plansız alanda kalmakta olup, parsel üzerinden TEİAŞ'a ait enerji nakil hattı geçmektedir.

Adresi : Sakarya İli Serdivan İlçesi, Serdivan Mah. 7584 Parsel Tarla Vasıflı Taşınmaz

Yüzölçümü : 45.041,8 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 46.021.800,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

1- 1688 m2 Türkiye Elektrik İletişim A.Ş lehine itrifak hakkı vardır (08/11/1966-5551)

2- 1962 m2 Türkiye Elektrik Kurumu A.Ş lehine irtifak hakkı vardır (07/05/1985-4946)

3- 5048 m2 Türkiye Elektrik Kurumu A.Ş lehine irtifak hakkı vardır (23/06/1994-2905)

4- 7024,14 m2 Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi lehine irtifak hakkı vardır (25/10/2005-9574)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/08/2024 - 11:27

Bitiş Tarih ve Saati : 06/09/2024 - 11:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 11:27

Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 11:27

24/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.