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        T.C.ŞANLIURFA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.06.2024 - 00:00
        T.C.
        ŞANLIURFA
        1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2013/850 Esas

        30/04/2024

        İLAN


        Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
        Muris Mustafa karısı Adile'nin mirasçılarını yasal mirasçılarının kimler olduğu tespit edilemediğinden; bu mirasçıların payı yönünden T.M.K.'nın 594. maddesi uyarınca devletin yasal mirasçılığının söz konusu olabileceği, adı geçen mirasçıların hak sahiplerinin işbu ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile TMK. nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02052672