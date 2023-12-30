T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

1-KAMULAŞTIRMAYI YAPACAK DAVACI İDARE:KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

2-TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU İL-İLÇE:MARDİN/ SAVUR

3-Mahkeme esas numarası sırasına göre kamulaştırılan taşınmazların tapuda kayıtlı olduğu parsel-mevkii-pafta-ada-vasıf ve yüzölçümleri-malikleri:

ESAS NO MAH. MEVKİİ ADA PARSEL VASIF YÜZÖLÇÜM MALİKLER 2023/226 DEVLET CUMHURİYET

CADDESİ 212 1 3 KATLI AVLULU KARGİR EV 872,07 m2 1- ABDULĞANİ SİNCAR-532*****430

2- ASLIHAN ÖZEN-532*****668

3- AZİZE SANCAR-533*****804

4- CENGİZ SİNCAR-533*****750

5- ERDOĞAN SİNCAR-532*****292

6- FATİME DURMUŞ-342*****934

7- GÜLCAN SİNCAR-286*****692

8- HİKMET SİNCAR-533*****988

9- MESUDE KEŞ-429*****050

10- MUKADDES SİNCAR-532*****376

11- ÖZGÜN SİNCAR-533*****186

12- ÖZLEM SANCAR-531*****762

13- SÜHEYLA SÜSLER-269*****790

14- ŞEYHMUS SİNCAR-532*****648

4-) İlan tarihinden itibaren 30(otuz:) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı davalı ve taşınmaz maliklerinin idari yargıda(Mardin İdare Mahkemesi) iptal veya aynı süre içerisinde adli yargıda (Savur Asliye Hukuk Mahkemesi) maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, husumetin KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIna yönlendirilmesi gerektiği,

5-) 4 nolu karar gereğince yasal süre içerisinde iptal veya düzeltim davası açılmadığı, açıldığının belgelendirilip yürütmenin durdurulması kararı alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma yapan idare adına taşınmazların tesciline karar verileceği,

6-) Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C Ziraat Bankası Savur Şubesinde hak sahibi davalı malikler adına açılan hesaba yatırılacağı,

7-)Davalıların kamulaştırmaya karşı tüm savunma ve delillerini davanın tebliğinden itibaren 10(on) günlük süre içerisinde mahkememize bildirilmesi hususları ilan ve ihtar olunur.03/10/2023