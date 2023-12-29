İ L A N

T.C.

ŞIRNAK SULH

HUKUK MAHKEMESİ

ESASNO :2023/513



Mahkememize açılan gaiplik davasının verilen ara kararı gereğince;

Mahkememizin 2023/513 Esas sayılı dosyasında Kadir Uçar 2014 yılından beri kaybolduğu ve bu güne kadar kendisinden hiçbir haber alınamadığı gerekçesiyle gaipliğine karar verilmesi dava edildiğinden, Şırnak Merkez Cumhuriyet Mah. Nüfusuna kayıtlı, Sadık ve Zehra oğlu, Şırnak 01/07/1999 doğumlu, T.C. 12006099704 nolu Kadir Uçar'ı bilen ve tanıyanların veya kendisinden haberi olanların ilan tarihinden sonraki 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.26/12/2023