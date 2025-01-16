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        T.C. ŞIRNAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.01.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C.
        ŞIRNAK
        SULH HUKUK MAHKEMESİ

        ESASNO :2024/336


        10/01/2025


        Mahkememize açılan gaiplik davasının verilen ara kararı gereğince;
        Davacının kardeşi olan İlhan SONDOK'un 1989 yılından beri kaybolduğu ve kendisinden bu güne kadar hiçbir haber alınamadığı gerekçesiyle gaipliğine karar verilmesini dava ettiğinden, gaipliğe karar verilmesi istenilen Şırnak Merkez Nüfusuna kayıtlı, Halit ve Huri oğlu, Şırnak 05/10/1972 doğumlu, T.C. 29390519794 nolu İlhan SONDOK'u bilen ve tanıyanların veya kendisinden haberi olanların ilan tarihinden sonraki 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02156945