Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 30.05.2024 - 00:00
        T.C.
        TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

        Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan, aşağıdaki tabloda adedi, mahallesi, ada,parsel, m², muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek satılacaktır.
        İhale, 11.06.2024 tarihinde Salı günü, saat 11.00’da, Ortahisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda İlan sırasıyla birinden diğerine geçmek suretiyle, 5’er (beşer) dakika ara ile yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri arasında 2.000,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 Sayılı Kanunda belirlenen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir. Satış ihalelerinin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde alıcı, ihalede belirlenecek olan satış bedelini ve satış bedeli üzerinden binde 5.69 oranında ihale karar pulu damga vergisini, peşin olarak ödeyecektir.
        İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler :
        A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

        1. İkametgâh belgesi,
        2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
        3. Noter tasdikli imza beyannamesi,
        4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
        5. İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)
        6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
        7. Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.
        8. 2886 yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
        9. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

        B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

        1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
        2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
        3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
        4. İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)
        5. Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.
        6. 2886 yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
        7. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
        8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

        C) Ortak girişim olması halinde;

        Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
        İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
        İstenilen belgeler, en geç 11.06.2024 Salı günü 10:00’a kadar Ortahisar Belediye Başkanlığına teslim edilecektir. İLAN OLUNUR.

        MAHALLE ADA
        PARSEL        		 NİTELİK MUHAMMEN
        BEDEL ( TL)        		 GEÇİCİ
        TEMİNAT (TL)        		 İHALE
        TARİHİ        		 İHALE
        SAATİ
        1 YEŞİLKÖY 4012/21 ARSA 1854,90 2.782.350,00 83.471,00 11.06.2024 11.00
        2 ÇAĞLAYAN 3063/34 TERMİNAL VE ARSA 2017,80 28.249.200,00 847.476,00 11.06.2024 11.05
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02040438