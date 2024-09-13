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        T.C.YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.09.2024 - 00:00
        T.C.
        YÜKSEKOVA
        SULH HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2023/518 Esas

        İ L A N


        YÜKSEKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2023/518 Esas

        TALEP EDEN: ABİDİN CANAN

        26/09/2023

        Talep eden Abidin CANAN tarafından açılan Gaiplik davasında; Talep Eden: Abidin CANAN-Hakkari ili Yüksekova ilçesi Karlı köyü nüfusuna kayıtlı, Hüseyin ve Besna'dan olma 13/04/1961 doğumlu. Ertan CANAN'dan uzun süredir haber alamadıklarını, öldüğünden bahisle mahkemize gaiplik davası açmakla; Ertan CANAN'ın kendisinin ya da bu şahıstan haberi olanların, tanıyanların ve yerini bilenlerin ilan tarihinden itibaren 6 (Altı) ay içersinde Yüksekova Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ait 2023/518 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri rica olunur.26/09/2023


        GAİP
        TC KİMLİK NO : 28447743694
        ADI SOYADI : ERTAN CANAN
        BABA ADI : HÜSEYİN
        ANA ADI : BESNA
        DOĞUM TARİHİ : 01/09/1981 DOĞUM YERİ : YÜKSEKOVA

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02089113