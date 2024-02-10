TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/261 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Burdur İli, Karamanlı İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan 871 ada 4 parsel ( geldisi 22255) sayılı taşınmaz

ADA NO : 871 ada

PARSEL NO : 4 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 385,34 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : İbrahim Örtel, Murat Örtel, Nimet Güzeycan, Niyazi Örtel, Nurten Yıldıran, Ziyafet Örtel, Adem Örtel, Erdal Örtel, Gülsen Örtel, Aysel Örten

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : BURDUR İLİ, KARAMANLI İLÇESİ, HÜRRİYET MAHALLESİNDE BULUNAN 871 ADA 4 PARSEL ( GELDİSİ 22255) SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/261 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 14/09/2023