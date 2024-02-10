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        TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.02.2024 - 00:00
        T.C.
        TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/261 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Burdur İli, Karamanlı İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan 871 ada 4 parsel ( geldisi 22255) sayılı taşınmaz
        ADA NO : 871 ada
        PARSEL NO : 4 parsel
        YÜZÖLÇÜMÜ : 385,34 m2
        MALİKİN ADI VE SOYADI : İbrahim Örtel, Murat Örtel, Nimet Güzeycan, Niyazi Örtel, Nurten Yıldıran, Ziyafet Örtel, Adem Örtel, Erdal Örtel, Gülsen Örtel, Aysel Örten
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : BURDUR İLİ, KARAMANLI İLÇESİ, HÜRRİYET MAHALLESİNDE BULUNAN 871 ADA 4 PARSEL ( GELDİSİ 22255) SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/261 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 14/09/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01981201