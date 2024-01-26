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T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/46 Esas 26/01/2024

HAZİNE. ile KAYYIM-TEKİRDAĞ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Eskicami Mahallesi360 ada 146parselsayılı taşınmazda hisse maliki olarak görünen 1/3 hisse maliki Ali, 1/3 hisse maliki İsmail, 1/3 hisse maliki Arif'in gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Eskicami Mahallesi360 ada 146 parsel sayılı taşınmazda hisse maliki olarak görünen 1/3 hisse maliki Ali, 1/3 hisse maliki İsmail, 1/3 hisse maliki Arif isimli şahısların Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.