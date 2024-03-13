TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/370



Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili 19/10/2023 havale tarihli dava dilekçesinde özetle;

İdarenin yapmakla görevli bulunduğu kamu hizmeti için gerekli olduğu anlaşılan Trabzon Şehir Geçişi Kanuni Bulvarı ile Akyazı ve Sahil Bağlantı Yolları Boztepe Kavşağı arası kamulaştırmasına dahil Trabzon ili Ortahisar ilçesi Çukurçayır/Mısırlı ve Çukurçayır/Özkaymaklı mahalleleri sınırları dahilinde bulunan202 ada 42 parsel numaralı 17.083,70 m² büyüklüğündeki taşınmazın 27,80 m² lik kısmının kamulaştırılmasının istenildiği, taşınmazın devrinin, ferağının ve temlikinin önlenmesi için kamulaştırma kanununun 31/b maddesi gereğince tapuda kamulaştırma şerhinin konulmasına, tapu kütüğündeki beyan, hak, haciz, ipotek ve diğer takyidat sahiplerinin de varsa eğer davaya dahil edilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılardan tahsil edilmesine karar verilmesini talep ettiği, davalılar arasında dosyamız davalılarından birinin de Ahmet ULUN ( T.C. 14897408078) olduğu, iş bu davanın duruşmasının 21/03/2024 günü saat 10:05 'e bırakılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.