Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.03.2024 - 00:00
        T.C. TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/370


        Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili 19/10/2023 havale tarihli dava dilekçesinde özetle;
        İdarenin yapmakla görevli bulunduğu kamu hizmeti için gerekli olduğu anlaşılan Trabzon Şehir Geçişi Kanuni Bulvarı ile Akyazı ve Sahil Bağlantı Yolları Boztepe Kavşağı arası kamulaştırmasına dahil Trabzon ili Ortahisar ilçesi Çukurçayır/Mısırlı ve Çukurçayır/Özkaymaklı mahalleleri sınırları dahilinde bulunan202 ada 42 parsel numaralı 17.083,70 m² büyüklüğündeki taşınmazın 27,80 m² lik kısmının kamulaştırılmasının istenildiği, taşınmazın devrinin, ferağının ve temlikinin önlenmesi için kamulaştırma kanununun 31/b maddesi gereğince tapuda kamulaştırma şerhinin konulmasına, tapu kütüğündeki beyan, hak, haciz, ipotek ve diğer takyidat sahiplerinin de varsa eğer davaya dahil edilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılardan tahsil edilmesine karar verilmesini talep ettiği, davalılar arasında dosyamız davalılarından birinin de Ahmet ULUN ( T.C. 14897408078) olduğu, iş bu davanın duruşmasının 21/03/2024 günü saat 10:05 'e bırakılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02001734