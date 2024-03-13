T.C. TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA No:2024/7 Tereke

17581319926 TC Kimlik nolu MEHMET ALTAN KARABACAK'ın terekesinin Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin; 24/01/2024 Tarih ve2023/1954Esas,2024/123 sayılı Kararı ile, iflas hükümlerine göre tasfiyesine, tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kaydını yaptırmaları, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vererek tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği hususları ilan olunur. (İİK m.166,218)