TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

1- İdarenin

a) Adı : Turhal Belediye Başkanlığı

b) Adresi : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 60300 Turhal – TOKAT

c) Telefon – Faks Numarası : 0 (356) 2751031/214 – 0 (356) 2761156



2- İhalenin Konusu, Niteliği, Türü ve Miktarı, Muhammen bedeli:

a) Osman Gazi Mah. 71ada 34 parsel 1. kat bağımsız bölüm 33 nolu işyeri 14.500.000,00 TL, 34 nolu işyeri 8.924.000,00 TL, 35 nolu işyeri 11.112.000,00 TL, 36 nolu işyeri 6.520.000,00 TL, 37 nolu işyeri 8.120.000,00 TL, 39 nolu işyeri 6.840.000,00, Osman Gazi Mah.71ada 34 parsel bağımsız bölüm 38 nolu dükkan ve Osman Gazi Mah. 71 ada 36 parsel bağımsız bölüm, 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 bürolar 15.830.000,00 TL, muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile satış ihalesine çıkarılacaktır.

3- a) İhale Tarihi ve Saati: 06.02.2025 tarihi Perşembe Saat: 10.00

b)İhalenin Yapılacağı yer: Turhal Belediyesi Meclis Odası

b) Dosya Teslimi:.

İhalelere katılacak İstekliler, hazırlayacakları ihale dosyalarını 05.02.2025 Çarşamba günü saat 17:00 a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. ( Bu tarih ve saatten sonra yapılacak olan teslimatlar kabul edilmeyecektir. )

4- İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler:

İdarece ihalelerin en elverişli koşullarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlik ve nitelikler aranabilir. Bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu, şartnamelerde gösterilmiştir.

İstekliler şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorundadır.

5- Satış ve kiraya ihalesine çıkan yerlerin muhammen bedelin % 3 ü kadar geçici teminatı yukarıda belirtilen dosya teslim saatinden 1 saat öncesine kadar Turhal Belediye Başkanlığının Vakıflar Bankası Turhal Şubesi TR 78 0001 5001 5800 7302 0681 34 Iban No’lu hesabına veya belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

6. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7. İstekliler, ihaledeki yerler ise ücretsiz idarece onaylı ihale dokümanını alabilirler.

8. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.2/200