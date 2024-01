TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

1- İdarenin

a) Adı : Turhal Belediye Başkanlığı

b) Adresi : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 60300 Turhal – TOKAT

c) Telefon – Faks Numarası : 3562751031/214 – 3562761156

2- İhalesi Konusu, Niteliği, Türü, Miktarı, İhale Yöntemi, Muhammen Bedeli.

Kentsel dönüşüm rezerv alanı olan Tokat İli Turhal İlçesi, Osman Gazi Mahallesi 1762 ada 1 parsel ve 1763 ada 1 parsel üzerine mevcut 1/1000 ölçekli imar planına göre 8 blok konut inşa edilecektir.

İdare tarafından planlanan projelere göre aşağıdaki tabloda belirtilen mevcut yapılaşma şartları dâhilinde yapılacak olan 8 adet bloktan blok başı belediyemize kalacak 8 adet konuta ilave olarak belirlenen 1.000.000,00 TL( Bir milyon Türk Lirası) muhammen bedel üzerinden her blok ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapım ihalesine çıkarılmıştır. Kapalı teklifler açıldıktan sonra en yüksek teklif üzerinden her blok ayrı ayrı açık artırma usulü ile ihaleye devam edilecektir.

Mahalle Ada /Parsel

Blok Adedi Arsa Alanı (m2) Bir Blok için yaklaşık

Toplam İnşaat Alanı Bir Blok için Toplam Keşif Bedeli Kullanım Şekli Kat Adeti Blok Numaraları Osman Gazi 1762/1 4 Blok 6.568.32 4.464 m2 40.176.000,00 TL Konut Bodrum+Zemin+5 Normal Kat 1A, 2A, 3A, 4A

4 adet blok Osman Gazi 1763/1 4 Blok 8.385.62 4.464 m2 40.176.000,00 TL Konut Bodrum+Zemin+5 Normal Kat 1B, 2B, 3B, 4B

4 adet blok

3-İhalenin Yapılacağı yer : Turhal Belediyesi Encümen Toplantı Odası

4- İhale Tarihi ve Saati : 01.02.2024 – 10 00

5- İhaleye Girebilme Şartları: İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

-Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (Gerçek kişiler için.)

Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge. (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)

Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2023 yılı vizeli),

1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

İmza sirkülerini vermesi,

Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza beyannamesi

Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.) İşin keşif bedeli ve muhammen bedelin (40.176.000,00 + 1.0000.0000,00 TL : 41.176.000,00 TL) %3’ü (Yüzde Üç) oranında 1.235.280,00 TL (Bir Milyon İki Yüz Otuz Beş Bin İki Yüz Seksen Türk Lirası) Geçici Teminatı 31/01/2024 tarihi saat 16.00 a kadar (usulüne uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Turhal Belediye Başkanlığının Vakıflar Bankası Turhal Şubesi TR 78 0001 5001 5800 7302 0681 34 Iban No’lu hesabına veya belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler; İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge, SGK borcu / Vergi borcu olmadığına veya yapılandırma yapıldığına dair belge (ihale tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış olması gerekir.) Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge İşin keşif bedelinin % 10’u kadar kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi banka referans mektubu verilecektir. Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde; iş ortaklığı beyannamesi verilecektir.

F/1 bendi; İş ortaklıklarında herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterlidir. F/2 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını, F/3 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını, F/4 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını, F/5 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını, F/6 bendi; Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin bu şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. F/7 bendi; Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin bu şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. E bendi; Geçici ve kesin teminat mektupları pilot firma ve/veya ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. İhalenin üzerinde kalması halinde noter onaylı sözleşmesi idareye sunulacaktır.

Yer Görme Belgesi

Şartname Alındı Makbuzu

Belediye Borcu Yoktur Belgesi İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname. Usulüne uygun doldurulmuş teklif mektubu

6- Ödeme Şekli: Muhammen bedelin üzerine artırmada oluşacak olan ihale bedeli, harçlar, vergiler ve diğer tüm giderler kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde peşin ödenecektir

7- Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.

9- İhaleden doğacak kanuni kesintiler, İlan bedeli, tellallık harcı, damga vergisi ve diğer harçlar müşteriye aittir.

10- Yapım işi dosyası Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 10.000,00 (On Bin Türk Lirası) bedel ödenerek alınabilecektir. Şartname ücretsiz görülebilir.

11- İhale dosyaları en geç 31.01.2024 tarihi saat 17:00 kadar belediyemiz mali hizmetler müdürlüğüne teslim edilecektir.

12- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.