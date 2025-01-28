TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI



Tokat İli sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 08.09.2023 tarih, 28-1997 no'lu karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 0 346 215 00 60 telefon numarasından bilgi alması ve Kümbet Mah. 8. Sk. No : 22 Merkez / Sivas adresinde bulunan TEDAŞ 8. Bölge Müdürlüğüne (Sivas) müracaatta bulunması rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İL/İLÇE KÖY ADA NO PARSEL NO ADI

SOYADI BABA

ADI Tokat/Merkez Hasanbaba 121 11 RESMİYE YILMAZ OSMAN Tokat/Merkez Hasanbaba 121 11 RESMİYE YILMAZ OSMAN Tokat/Merkez Hasanbaba 137 3 RIZA ENGİN AŞUR Tokat/Merkez Hasanbaba 137 3 ORHAN ENGİN AŞUR Tokat/Merkez Hasanbaba 137 3 LÜTFİ ENGİN AŞUR