TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 07.12.2024 - 00:00
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ÖDEME EMRİ
|TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU
|TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ
|MÜKELLEFİN
|Adı Soyadı (Unvanı)
|:
|Deham Teknoloji Ürünleri İletişim İç ve Dış Tic. A.Ş.
|Adresi
|:
|Yakuplu Mah. Hürriyet Bulv. Skyport Sit No: 1/64 Beylikdüzü/İSTANBUL
|Vergi Kimlik No:
|:
|8370553400
|ÖDEME EMRİNİN
|Dönemi
|Türü
|Miktarı (TL)
|Vadesi
|2017
|Bandrol İdari Para Cezası
|870.560,70
|15 Gün
|TOPLAM
|870.560,70
|İtiraz Süresi
|:
|Tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
|İtiraz Mercii
|:
|İSTANBUL İdare Mahkemeleridir.
|Ödeme Emrinin Dayanağı :
|04.07.2023 tarihli E.976256 sayılı ihbarname. (Tebliğ Tarihi: 11.08.2024-İlanen)
|Bu ödeme emrine ilişkin olarak Alacak Takibi ve İcra Servisinin (0312) 463 26 11 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
|Ödeme yapılabilecek banka hesap numarası aşağıdadır.
|Vakıfbank TRT Bürosu BANDROL CEZA HESABI İBAN No: TR15 0001 5001 5800 7303 6436 75