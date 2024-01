TUZLA AYDINLI ( İÇMELER) MAHALLESİ 4794 VE 3719 PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARDA “PARK ALANI TESİSİ” İNŞA EDİLMESİ, İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE İLANI



1-İHALE KONUSU: İstanbul İli, Aydınlı (İçmeler) Mah. 4794 ve 3719 Parsel 2949,46 m2 yüzölçümlü “Park Alanı Tesisi”; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) ve (j) maddeleri gereğince, 10 (On) yıl süreli işletme hakkı tesisi sureti ile yükleniciden işletme bedeli alınması karşılığında yap-işlet modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma sureti ile mevcut Avan Proje doğrultusunda “Park Alanı Tesisi” yapımı ve kiralanması işi ihalesidir.



2-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 16.01.2024 Salı günü, saat 14:00’da, “Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 17 TUZLA / İSTANBUL” adresindeki Tuzla Belediye Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi aynı adresteki Tuzla Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500,00-(İkibinbeşyüz)TL. bedel ödenerek alınabilecektir.

4-PROJE VE ALTYAPI İŞLERİ: İhale konusu iş ile ilgili olarak ihale şartnamesinde belirtilen hükümler doğrultusunda proje ve altyapı işleri tamamlanacaktır.

5-TAHMİNİ BEDEL: Muhammen bedel, ihale konusu Park Alanı Tesisinin ilk yıl için işletme bedeli olan 180.000,00-(Yüzseksenbin)₺+KDV’dir. Ancak teklifler, aşağıda belirtilen 10 (On) yıllık toplam işletme bedeli olan 6.390.000,00- (Altımilyonüçyüzdoksanbin) ₺+KDV üzerinden artırılarak verilecektir.

6-GEÇİCİ TEMİNAT: Şartnamede belirtilen muhammen bedelin % 30’u olan 54.000,00-(Ellidörtbin) ₺’dir.

7-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve teminatı yatırması gerekir.

Yerleşim belgesi, (Tüzel kişiler için tüzel kişiye tebligat yapılmasına yarar yasal tebligat adresinin verilmesi yeterlidir.) Türkiye'de tebligat için Adres Beyanı (İhale ile ilgili tüm tebligatlar bu adrese yapılacaktır.) Tüzelkişi olarak katılacak istekliler için İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan alınacak belge, Tüzelkişi olarak katılacak istekliler için, tüzelkişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait C/a ve C/b maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.

Tüzelkişi olarak katılacak istekliler için İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, Gerçek kişi adına vekaleten katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve isteklinin noter tasdikli imza sirküleri, Tüzelkişi olması halinde tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin D/a ve D/b şıklarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler, İsteklinin şirket olması halinde şirket ana sözleşmesi ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge, İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri, İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, Şartnamede belirtilen ve ilk yıl işletme bedeline tekabül eden 180.000,00-(Yüzseksenbin)₺+KDV muhammen bedelin %30’u geçici teminat- 54.000,00-(Ellidörtbin) ₺’dir. İhale konusu alanın yerinde görüldüğünü belirtir İdareden temin edilecek "Yer Görme Belgesi", Bu şartnameye uygun olarak hazırlayacağı teklif mektubu,

8-UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü uygulanacaktır;

9-TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usülle yapılır.

10-TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler İhale Günü ve saatinde İhale Komisyonu Encümen Başkanlığına Tuzla Belediye Başkanlığı binası Encümen Salonunda teslim edilecektir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11-ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, Şartnamenin 17. Maddesinde belirtilen 10 (On) yıllık toplam işletme bedeli olan; 6.390.000,00–(Altımilyonüçyüzdoksanbin) ₺+KDV üzerinden artırılarak verilecektir

Teklifler rakam ve yazı ile verilecektir. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

DÖNEM/YILLAR AYLIK İŞLETME BEDELİ TOPLAM SÜRE (YIL) TOPLAM İŞLETME BEDELİ YILLIK HESAP DEĞERLERİ 1. yıl 15.000,00₺+KDV 1 180.000,00₺+KDV 0.0022522523 2. yıl ila 4.yıl arası (4. Yıl dahil) 45.000,00₺+KDV 3 1.620.000,00₺+KDV 0.0067567568 5.yıl-7. yıl arası (7. Yıl dahil) 60.000,00₺+KDV 3 2.160.000,00₺+KDV 0.0090090090 8.yıl-10. yıl arası (10.yıl dahil) 67.500,00₺+KDV 3 2.430.000,00₺+KDV 0.0105633803 TOPLAM 10 YIL 6.390.000,00₺+KDV



İstekliler, söz konusu teklif aylık kira bedeli üzerinden artırım yapacaklardır. Artırım oranı, her dönem içerisinde her yıl için kira bedeli 'Türkiye İstatistik Kurumu' tarafından açıklanan 'TÜFE' Endeksinin "12 aylık ortalaması" esas alınarak kontrol edilecek ve artış “TÜFE” artışından düşük ise “TÜFE” endeksine göre yükseltilecektir.



- İlk yıl bedelin tamamı peşin olarak ödenir. Sözleşme peşinat tahsil edildikten sonra yapılacaktır.

-488 Sayılı Damga Vergisi kanununun 8.maddesine istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir. -488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 1.89) Kira Mukavele süresine göre damga vergisi tahsil edilecektir.



12-İDARENİN YETKİSİ:



İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.