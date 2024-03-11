Örnek No:55*

T.C.

UŞAK İCRA DAİRESİ

2022/153 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/153 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

UYARI: OSB Uygulama Yönetmeliği gereğince '' taşınmazın icra yoluyla satışı dâhil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınmak zorunludur"

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, BEYLERHAN Mahalle/Köy, Yerköprü Mevkii, 153 Ada, 11 Parsel, Prefabrik Tek Katlı Fabrika Binası

Adresi : Tekstil Osb Mahallesi 115. Cadde, No:447 Merkez/Uşak Uşak Merkez / UŞAK

Yüzölçümü : 3.549 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Taşınmaz Tekstil Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde yer almaktadır.10/04/2023 tarih 0727 sayılı imar durum belgesine göre; dava konusu 153 ada 11 parselin; inşaat Nizamı ve Nisbeti olarak Organize Sanayi Bölgesi; Kat adedi, Bina Yüksekliği ve Bina derinliği 9680 göre, Ön bahçe ve Arka bahçe mesafesi:10 metre, Yan bahçe mesafesi:5 metre yapılaşma koşulları ile Sanayi Alanı (OSB) İmar Lejantında kaldığı anlaşılmaktadır.

Kıymeti : 7.419.506,19 TL

KDV Oranı : %20 ( Teslim tarihinde değişmesi halinde güncel oran alınır)

Kaydındaki Şerhler: 11/03/2024 tarihli UYAP Takbis takyidatı raporu gibidir ve Taşınmazın İcra yoluyla satışı dahil Üçüncü kişilere devrinde OSB den uygunluk şartı aranacaktır şerhi ve OSB ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı OSB ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan |dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde: Bakanlık ve OSB alacakları önceliklidir. İpotek kaydı, tedbir şerhi, kayyum atama şerhi, hacizler vs.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 14:40

11/03/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.