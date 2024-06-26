ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5 ADET ARSA SATIŞ İLANI

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışları yapılacaktır.

İl / İlçe / Mahalle Ada No. Parsel No. Alanı (m2) Hisse (m2) Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi ve Saati İstanbul

Beykoz

Anadolu Feneri 2284 6 4.090,09 Tam Tarla - Boş ₺17.500.000,00 ₺1.750.000,00 08.08.2024

10:30’dan itibaren sırayla İstanbul

Çekmeköy

Merkez 0 4109 562,13 Tam Arsa Konut Alanı Boş ₺25.000.000,00 ₺2.500.000,00 08.08.2024

10:30’dan itibaren sırayla İstanbul

Kartal

Yakacık 10083 1 2.869,43 1.786,43 Arsa Konut Alanı İşgalli ₺45.000.000,00 ₺4.500.000,00 08.08.2024

10:30’dan itibaren sırayla İstanbul

Sultanbeyli

Battalgazi 363 2 2.320,29 Tam Arsa Konut Alanı Boş ₺35.000.000,00 ₺3.500.000,00 08.08.2024

10:30’dan itibaren sırayla İstanbul

Şile

Balibey 38 59 9.360,00 Tam Hali Arazi ve Tarla Konut Alanı + Park Alanı + İdari Tesis Alanı + Yol Alanı Boş ₺93.750.000,00 ₺9.375.000,00 08.08.2024

10:30’dan itibaren sırayla

2-İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonu’nda, 08.08.2024 tarihinde, Perşembe günü, saat 10:30’dan itibaren sırayla, Belediye Encümenince yapılacaktır.



3-Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 10083 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda, Türk Medeni Kanununun 732. maddesi uyarınca, hissedarların önalım hakkı bulunmaktadır.



4-Taşınmaz Mal Satış Şartnameleri, Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 1.000,00-TL (bin TL) ücret karşılığında satın alınabilir.



5-Kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus İhale Komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.



6-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI



a) İstekliler söz konusu taşınmazların satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir.

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı Sureti ve İkametgah Belgesi,

d) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair güncel belge ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve Numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter Tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

f) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşulunda TC uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (Geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

h) Şirket yada şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.



7-Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 07.08.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

8-Taşınmazların geçici teminat ve satış bedellerinin aşağıdaki hesaba yatırılması gerekmektedir.

Banka Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (Vakıfbank) Iban TR39 0001 5001 5800 7289 9138 63

9-Taşınmazların satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.

10-İhale ve satış ile ilgili olarak her türlü vergi, damga vergisi (binde 5,69), resim, harç masrafları, tapu döner sermaye ücreti, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

11-İhale Komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İLAN OLUNUR.







